Toulouse : 18 mois de prison ferme pour avoir défiguré une jeune femme à coups de tesson de bouteille

Des images terribles montrant la victime défigurée sur les réseaux sociaux et une affaire qui avait choqué l'opinion. Dans la nuit du 18 au 19 juillet dernier, un affrontement entre deux groupes de jeunes a dégénéré sur la place du Capitole, à Toulouse (Haute-Garonne).

Ce jour-là, vers 2 h 50, devant un établissement de restauration rapide, un groupe de quatre personnes composé de deux femmes et de deux hommes de 19 ans a été pris à partie par des mineurs, deux garçons et deux filles âgés de 14 à 17 ans, avait annoncé à l'époque le procureur de la République de Toulouse, Samuel Vuelta-Simon. La principale mise en cause, âgée de 17 ans, s'était emparée d'une bouteille pour la briser, avant de porter des coups multiples au visage, au dos et au bras de la jeune fille du premier groupe, lui occasionnant des blessures sévères. La mineure de 14 ans s'est également emparée de tessons de bouteille pour porter des coups. Les deux garçons avaient, eux aussi, participé à la rixe en portant également des coups, sans arme.

Deux mois après les faits, les quatre mineurs ont été jugés mardi après-midi devant le tribunal pour enfants de Toulouse. Seuls trois étaient présents, la quatrième étant recherchée après une fugue.