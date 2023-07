Toulouse : un animateur mis en examen pour avoir filmé des enfants aux toilettes

Il était censé veiller sur les enfants mais avait trouvé une tout autre occupation. Mercredi, un animateur de centre aéré de Toulouse (Haute-Garonne) a été mis en examen pour "captation, fixation et exportation d'images à caractère pédopornographique et agression sexuelle sur mineur de 15 ans". Âgé de 28 ans, il est soupçonné d'avoir agressé sexuellement et filmé des enfants qu'il emmenait aux toilettes avant de diffuser les images sur internet.

Le suspect était "employé par la ville de Toulouse et intervenant dans plusieurs structures (...) créait du contenu sur la Toile à partir de photographies ou de films d'enfants prépubères dont il captait la nudité sur son lieu de travail en se focalisant sur les parties intimes", écrit le parquet de Toulouse dans un communiqué.