Toulouse : le corps d'un homme retrouvé momifié sous les détritus

Lundi, les pompiers ont découvert le corps momifié d'un homme de 59 ans dans son appartement de Toulouse (Haute-Garonne). C'est le propriétaire du bien, qui ne percevant plus de loyers depuis des mois, avait alerté les secours. La dépouille a été retrouvée au milieu de nombreux objets, dont des détritus.

Ses voisins n'ont rien vu. Lundi 22 janvier, le propriétaire d'un appartement toulousain a appelé les secours, inquiet de n'avoir aucune nouvelle de son locataire. Depuis des mois, celui-ci, âgé de 59 ans, ne payait plus ses loyers et ne répondait plus au téléphone.

À leur arrivée sur place, les pompiers du SDIS31 (Service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne) ont tenté d'entrer par la porte du domicile. En vain, celle-ci étant bloquée par de très nombreux objets. Ils sont finalement parvenus à pénétrer à l'intérieur à l'aide d'une échelle par une fenêtre restée ouverte et ont découvert à l'intérieur de l'appartement... le corps momifié du locataire, a appris TF1info de source proche du dossier.

Syndrome de Diogène

Les premières constatations ont permis d'établir que le décès du quinquagénaire, qui vivait seul, remonterait à des mois, voire des années. Une enquête a été ouverte par le parquet de Toulouse pour déterminer les causes et la date de la mort. Une autopsie doit être pratiquée.

Par ailleurs, il semble que la victime souffrait du syndrome de Diogène. En effet, son appartement était jonché d'objets divers, de nourriture et même de déchets. C'est pour cette raison que les pompiers ne sont pas parvenus à rentrer à l'intérieur du domicile par la porte d'entrée.