Toulouse : victime de harcèlement scolaire, un lycéen tente de se suicider en plein cours

Un élève de terminale a tenté de se suicider en plein cours, mercredi, au lycée Stéphane-Hessel de Toulouse. Il a affirmé dans un courrier avoir été victime de "faits de harcèlement scolaire", selon une source policière.

Le pire a été évité de justesse. Mercredi 10 janvier, "aux alentours de 9h30, un élève de terminale du lycée Stéphane-Hessel de Toulouse a tenté de se suicider en classe", annonce ce jeudi le rectorat dans un communiqué. Il s'est donné un coup de couteau à l'abdomen lors d'un cours. "Immédiatement pris en charge par le personnel du lycée, il a ensuite été évacué vers un hôpital par le SAMU", précise-t-il.

Selon une source policière, le jeune homme qui a tenté de mettre fin à sa vie est né en 2005. Il a laissé derrière lui un courrier expliquant son geste en évoquant des "faits de harcèlement scolaire de la part d'un individu", selon cette même source. Désormais, "il va beaucoup mieux", assurent les forces de l'ordre, qui indiquent qu'il sera "entendu quand son état leur permettra".

Une cellule d'accompagnement mise en place

Dès qu'il a eu connaissance des faits, le recteur, Mostafa Fourar, s'est rendu sur place, a appris TF1/LCI. Il a échangé avec l'équipe de direction, exprimant son soutien et ses félicitations pour la réactivité du personnel. Il s'est entretenu plus longuement avec la professeure en charge de la classe concernée.

De leur côté, les camarades de la victime "ont été conduits au centre de documentation (CDI) du lycée, où ils ont bénéficié d'un accompagnement collectif et individuel" assuré par une cellule psychologique, affirme le rectorat. "La cellule d'écoute mise en place dès hier matin (jeudi, ndlr) est prolongée jusqu'à la fin de la semaine" et "les services académiques ont également dépêché en renfort une infirmière et une assistante sociale", détaille-t-il. Et de préciser qu'une enquête interne a été lancée "afin de faire toute la lumière sur cette affaire".