Toulouse : mais qui peint des places de stationnement sauvages sur les trottoirs ?

Une blague ? Un intérêt personnel ? Un automobiliste mécontent ? Un tacle à la mairie ? L'apparition de places de stationnement peu ordinaires pour les voitures, sur un trottoir toulousain très fréquenté, fait jaser et reste à ce jour un mystère.

C'est Sébastien Bosvieux, habitant de la Ville rose qui a fait dimanche dernier cette étrange découverte alors qu'il partait faire son jogging. "Sur la rue de la Charbonnière, axe très emprunté par les coureurs et les piétons, qui sert notamment à monter sur la colline de Pech David et qui est aussi un passage de randonnée du GR de Saint-Jacques-de-Compostelle, je vois une dizaine de places de stationnement qui ont été peintes au sol, avec une ou deux voitures garées dessus. Je me suis dit, c'est quand même hallucinant de sacrifier un trottoir pour faire des places de voitures. Surtout qu'il n'y a pas de pénurie dans le coin", raconte à TF1info cet amateur de running et de vélo.

Le coureur n'a pas son téléphone au moment des faits. Après sa course, il retourne chez lui chercher son portable, et revient prendre des photos qu'il poste sur X (ex-Twitter) avec ce commentaire : "Hallucination, le trottoir rue de la Charbonnière a été transformé en parking avec des marquages. Juste sur le passage du GR de St Jacques de Compostelle vers Pech David !

Je pense qu'il s'agit d'un acte individuel et non de la mairie de @Toulouse @FellaALLAL vous confirmez ?"