Suite à cette nouvelle disparition, l'ARS a annoncé la mise en place de mesures de sécurisation supplémentaires dans le Centre hospitalier Gérard Marchant et le CHU de Toulouse. Elle énumère "la sécurisation des entrées et des sorties", "le renforcement de la surveillance des patients", "le renforcement des gardes et astreintes" ou encore "une revue des évaluations des risques".

"Il y a des services complètement ouverts dans lesquels on peut venir volontairement. Il y a des unités sécurisées dans lesquelles on peut fermer la porte et où il y a un peu plus de personnel pour surveiller les allées et venues, mais il n’y a pas de barreaux partout. Il n’y a pas de guérite dans l’hôpital", expliquait le 23 janvier à TF1 le professeur Antoine Pelissolo, chef du service de psychiatrie de l’hôpital Albert Chenevier à Créteil (Val-de-Marne).