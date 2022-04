Toulouse : un homme recherché après avoir déposé un colis suspect dans la cathédrale Saint-Etienne

Il y a quelques jours, Gérald Darmanin avait appelé les préfets dans un télégramme à une vigilance particulière à l'occasion des fêtes religieuses du mois d'avril. "Ce matin, j’ai rappelé tout comme en début de semaine la plus grande vigilance à l’ensemble des préfets et des services de police et de gendarmerie dans cette période de fêtes religieuses", a-t-il dit au cours de son intervention ce vendredi à 11 heures devant la presse.