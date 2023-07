Toulouse : une femme grièvement blessée par une adolescente de 17 ans à coups de tesson de bouteille

Une altercation aux conséquences dramatiques. Dans la nuit de mardi à mercredi, un affrontement entre deux groupes de jeunes a dégénéré sur la place du Capitole, à Toulouse (Haute-Garonne).

Vers 2h50, devant un établissement de restauration rapide, un groupe de quatre personnes composé de deux femmes et de deux hommes de 19 ans a été pris à partie par des mineurs, deux garçons de 17 ans et deux filles de 14 et 16 ans, a annoncé ce vendredi le procureur de la République de Toulouse, Samuel Vuelta-Simon, confirmant une information de La Dépêche. En quelques minutes, plusieurs des impliqués en sont venus aux mains, à l'aide notamment d'une arme blanche par destination.

Les deux jeunes filles mineures de 14 et 17 ans s'en sont pris violemment à une femme de 19 ans, l'agressant violemment avec un tesson de bouteille. "La principale mis en cause est la mineure de 17 ans appartenant au deuxième groupe. Elle se serait emparée d'une bouteille pour la briser, avant de porter des coups multiples au visage, au dos et au bras de la jeune fille du premier groupe, lui occasionnant des blessures sévères. La mineure de 14 ans s'est également emparée de tessons de bouteille pour porter des coups. Les deux garçons auraient participé à la rixe en portant également des coups, sans arme cependant", révèle le magistrat.