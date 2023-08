Tour Eiffel : un "grimpeur aguerri" arrêté après un saut en parachute du 3ᵉ étage

Loi des séries pour le monument payant le plus visité au monde. Après deux fausses alertes à la bombe et une nuit clandestine de deux touristes, un homme a sauté depuis la tour Eiffel en parachute, ce jeudi 17 août. L'homme a pénétré sur le site à 5h09 et a été détecté "en moins d'une minute par le service de sécurité", selon un communiqué de la société d'exploitation de la tour Eiffel (Sete).

L'homme était un "grimpeur aguerri", selon une source policière citée par l'Agence France-Presse. Il a escaladé la tour par le pilier Est avec un sac à dos. Malgré les tentatives des policiers pour l'intercepter, il a fini par sauter depuis le 3ᵉ étage, avant d'atterrir à proximité du monument, sur le stade Emile Anthoine. Il a ensuite été interpellé puis conduit au commissariat pour "mise en danger de la vie d'autrui", selon la même source policière.