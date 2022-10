Tours : des pompiers agressés lors d'une manifestation lycéenne

La vidéo commence à circuler sur les réseaux sociaux. Vendredi 21 octobre, des pompiers d'Indre et Loire intervenaient lors d'une manifestation lycéenne à Tours, venant en aide à un jeune homme, lorsque quatre d'entre eux ont été violemment pris à partie par des jeunes. "C'est seuls qu'ils ont dû faire face à ce déchaînement de violence", a réagi dans un communiqué l'antenne locale du syndicat des sapeurs-pompiers et agents du service territorial d'incendie et de secours (SpaSdis).

"Des jeunes ont voulu en découdre. Quatre des six pompiers ont été agressés à coups de poing et de pieds", a raconté au quotidien régional La Nouvelle République Anthony Chauveau, adjudant au Sdis. Les quatre pompiers agressés ont été légèrement blessés. "Ils ont été examinés par un médecin et ont deux jours d'incapacité totale de travail", a ajouté le président du syndicat des sapeurs-pompiers SpaSdis. "On ne fait pas ce métier pour se faire taper dessus."