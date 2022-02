Enlèvement d'une chauffeure de taxi : un homme de 26 ans mis en examen

L'homme mis en examen a déjà été condamné à plusieurs reprises, notamment pour des faits de vol et de violences aggravées, a indiqué le procureur. Il est sorti de prison il y a six mois et était "suivi médicalement", "devant prendre un neuroleptique, antipsychotique, qu’il ne prenait plus depuis un certain temps". Pour expliquer ses actes, l'homme a assuré être sans domicile fixe et avoir "besoin d'argent".