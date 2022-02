Tours : il agresse, ligote et séquestre une chauffeure de taxi dans le coffre de sa voiture

Le chauffeur appelle alors la police, qui interpelle l'agresseur et libère la victime. Blessée et choquée, celle-ci a été transportée au centre hospitalier de Blois. La garde à vue de son agresseur devait être prolongée en début d'après-midi, a indiqué le procureur de la République de Blois, Frédéric Chevallier, précisant que l’enquête criminelle est ouverte "pour des chefs d’enlèvement, séquestration sans libération volontaire et violences volontaires aggravées".