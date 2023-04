Tours : le père soupçonné d'avoir tué sa fille de 14 coups de couteau admis en psychiatrie

Le suspect, âgé de 45 ans, était déjà connu de la police et de la justice. Il avait en effet déjà été condamné pour des faits anciens de violences et plus récemment pour des délits routiers.

L’autopsie pratiquée sur le corps de la victime a confirmé que son décès était en lien avec les blessures par arme blanche relevées.

"Compte tenu de l’hospitalisation du principal suspect, les investigations se poursuivent dans le cadre d’une procédure en flagrance", précise le parquet de Tours.