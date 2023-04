Tours : un homme interpellé après avoir poignardé mortellement sa fille à 14 reprises

Une fois sur place, les policiers aperçoivent un homme en train de poignarder une femme au niveau du rez-de-chaussée d'une résidence. Pour accéder au plus vite à l'immeuble, l'un d'eux sort son arme et tire une fois dans la porte vitrée. Celle-ci se brise, et les agents pénètrent dans l'appartement. Dans la foulée, ils interpellent le suspect avec un pistolet à impulsion électrique.