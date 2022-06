Tours : une étudiante poignardée, son ex-petit ami interpellé

Quand à la jeune victime, son pronostic vital n'est plus engagé et son état est désormais qualifié de stable par le corps médical. Mais lors de l'examen réalisé par un médecin légiste, "de nombreuses plaies franches pénétrantes avec une concentration de ces plaies sous la région pectorale gauche et en région cervicale gauche" ont été constatées, a détaillé le procureur.