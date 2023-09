Trafic d'espèce protégées : des centaines de crânes de primates saisis par les douanes l'an dernier

Des expertises réalisées par un naturaliste du Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence et par un référent douanier Faune et Flore confirme qu’il s’agit de crânes de primates repris à l’annexe II de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES ou Convention de Washington). Leur circulation n’est possible qu’en présence de permis spécifiques. Aucun des colis contrôlés ne présentait ces autorisations.