109 kg de cannabis saisis après l'interception d'un "go fast" entre l'Espagne et l'Île-de-France

Leurs efforts ont fini par payer le 13 février lorsqu'ils décèlent la remontée d’un convoi de stupéfiants en "go-fast" entre l’Espagne et la France. Un dispositif d’interception est mis en place avec l’appui du Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) et du Groupe d’observation et de surveillance d’Île-de-France (GOSIF). Et le lendemain, un convoi de trois véhicules est intercepté à proximité de Nevers (Nièvre).