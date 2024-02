Trafic de drogue à Marseille : "l'un des fugitifs les plus recherchés de France" arrêté en Espagne

Un Français né en 1990 a été interpellé dimanche à Salou, dans le nord-est de l'Espagne. Il est soupçonné d'être le principal membre d'un clan marseillais de trafic de drogue. En fuite, il avait échappé à une opération de police en mars 2023 en France.

Il était visé par un mandat d'arrêt européen. Ce dimanche 25 février, un Français suspecté d'être "le principal membre d'un clan" marseillais se livrant au trafic de drogues a été arrêté en Espagne près de Tarragone (nord-est), a annoncé la police espagnole, le présentant comme "l'un des fugitifs les plus recherchés de France".

L'homme, identifié comme Jean-Anthony Blas, né en 1990, a été interpellé dans un bar de Salou, sur la côte à environ une heure et demie de route au sud de Barcelone, ont précisé à l'AFP les forces de l'ordre. L'intervention des forces de l'ordre a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux par la police espagnole. "Au sol", dit l'un des policiers au suspect avant que celui-ci ne soit plaqué au sol. "On le tient" se réjouit l'un de ses collègues alors que l'homme est menotté avant de faire l'objet d'une fouille au corps.

Plusieurs identités

Sur son casier, figure "une condamnation à dix ans de prison dans son pays pour des délits de trafic de drogue, de détention d'armes illégale, des atteintes à l'ordre et à la sécurité publique et appartenance à une bande criminelle organisée", selon le communiqué espagnol.

Il avait échappé à une opération de police en mars 2023 en France, parvenant à utiliser quatre identités différentes durant sa fuite.

Le clan marseillais dont il est présenté comme "un membre principal", "exportait régulièrement du cannabis en Espagne et avait un important arsenal d'armes de guerre", ajoute le communiqué.