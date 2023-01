Trafic de cocaïne : des saisies record en 2022 au port belge d'Anvers

Ce dernier a insisté mardi sur "la créativité des organisations criminelles" pour répondre à la demande croissante de cocaïne, à laquelle les autorités doivent s'adapter. La Belgique compte recruter 108 douaniers supplémentaires et du nouveau matériel de scannage pour 70 millions d'euros afin de renforcer ses contrôles. Quant aux Pays-Bas, "les investissements des prochaines années porteront notamment sur l'intelligence artificielle, la détection chimique, le traçage des conteneurs", a-t-il été souligné dans un communiqué commun aux deux pays.

Les gouvernements belge et néerlandais s'inquiètent tous les deux de la criminalité de plus en plus violente générée sur leur territoire par le trafic de drogue. Lundi, une fillette de 11 ans a été tuée à Anvers lorsque la maison dans laquelle elle se trouvait a été la cible de coups de feu, vraisemblablement dans le cadre d'un règlement de comptes entre bandes rivales. Fin 2022, le parquet de la cité flamande indiquait avoir recensé en cinq ans "plus de 200 actes de violence liés à la drogue".