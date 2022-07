Espagne : la police saisit six tonnes de cannabis, un record

La police espagnole a annoncé, ce jeudi 7 juillet, avoir mis la main sur une énorme quantité de cannabis après avoir démantelé une plantation géante près de Barcelone, une saisie record selon elle. Cinq personnes ont été arrêtées durant l'opération de police qui a permis de saisir "un peu plus de six tonnes de cannabis, dont 3,5 tonnes de têtes emballées", ont annoncé la police espagnole et la garde civile dans un communiqué conjoint.

Selon les autorités, il s'agit de "la plus grande quantité de cannabis jamais saisie en Espagne". L'enquête avait commencé en mars 2021 lorsque la police avait découvert une parcelle de 32 hectares à Vilassar de Mar, à une trentaine de kilomètres de Barcelone, dédiée à la culture de chanvre industriel.