Trafic de drogue : Gérald Darmanin annonce la création d'une "unité d'investigation nationale"

Dans l'interview, le ministre de l'Intérieur n'a pas donné d'indication sur le fonctionnement de cette unité, ni sur la façon dont elle s'articulera avec l'Ofast, l'office dédié à la lutte contre le trafic de drogue, qui a déjà une compétence nationale et des antennes locales. L'entourage de Gérald Darmanin a précisé à l'AFP que la nouvelle unité sera composée "d'une centaine d'effectifs mêlant policiers et gendarmes" et sera opérationnelle dans "les prochaines semaines".