Gironde : 578 kilos de cocaïne saisis par les douanes lors d’un contrôle autoroutier

Interpellés, les deux chauffeurs bulgares ont été présentés à un magistrat en vue d’une mise en examen pour des faits d’importation et de trafic de stupéfiants. Le parquet, qui a requis des mandats de dépôt, précise que les deux individus encourent jusqu’à 10 ans de prison.

À l’annonce de cette prise exceptionnelle des douaniers, le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, et celui des Comptes publics, Gabriel Attal, se sont félicités de ce succès dans la lutte contre le trafic de drogue, soulignant le "caractère exceptionnel" de cette saisie "de par sa quantité et son mode opératoire".