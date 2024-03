Trafic de drogue : interpellation au Maroc de Félix Bingui, chef présumé du gang marseillais Yoda

Le chef du gang marseillais Yoda, Félix Bingui, a été interpellé vendredi à Casablanca (Maroc), confirme ce samedi le parquet de Marseille à TF1/LCI. Il s'agit, selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, "d'un des plus gros narcotrafiquants marseillais".

Il s'agit, pour les autorités, d'une très grosse prise. Le chef du gang marseillais Yoda, Félix Bingui, figure du narcobanditisme, a été interpellé vendredi au Maroc, a annoncé samedi Gérald Darmanin, confirmant une information du journal Le Parisien. "Un des plus grands narcotrafiquants marseillais a été arrêté au Maroc. Bravo aux policiers qui poursuivent sans relâche le combat contre le trafic de drogue. Un grand coup est porté aujourd’hui au narcobanditisme grâce à notre coopération avec les autorités marocaines que je remercie", a annoncé le ministre de l'Intérieur sur X (Twitter).

Le parquet de Marseille a confirmé à TF1/LCI l'arrestation, à Casablanca, de Félix Bingui, "chef présumé du clan Yoda, sur mandat d'arrêt d'un juge d'instruction marseillais". L'homme est poursuivi pour "importation de stupéfiants en bande organisée", "transport, détention, acquisition, cession de stupéfiants", "association de malfaiteurs en vue de commettre un crime et un délit" et "blanchiment et non justification de ressources".

En fuite depuis 8 mois

Selon une source policière à TF1/LCI, le suspect était en fuite depuis juillet 2023. Il gérait ses affaires depuis l'étranger, entre l'Espagne, le Maroc et Dubai.

Selon le parquet, "cette arrestation est le fruit d’une remarquable coopération des autorités marocaines qui ont procédé à son interpellation et au travail minutieux et sans relâche de l’office français anti-stupéfiants, de la brigade des fugitifs de l’Office central de lutte contre le crime organisée et de la PJ de Marseille sur mandat de l’autorité judiciaire".

La rivalité entre le clan Yoda et son concurrent, DZ Mafia, avait conduit à de nombreux règlements de comptes sanglants en 2023 dans la cité phocéenne.