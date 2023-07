Isère : un village de 400 habitants abritait deux énormes fermes illégales de cannabis

Au lendemain de cette opération, un complice grenoblois âgé de 52 ans est interpellé à son domicile ainsi que le propriétaire de l'entrepôt, un homme de 55 ans qui louait les lieux à une tierce personne. Mais les investigations laissent penser qu'une seconde structure pourrait exister sur la commune de Morette. Les recherches effectuées par les enquêteurs permettent, quelques heures plus tard, de découvrir un autre hangar de 300 m² contenant lui aussi six salles bien organisées, complétées d'un atelier de production et d'une "base de vie avec sanitaire, lits équipés d'enceintes et clés USB, vêtements et chaussures, alimentations...", précise Eric Vaillant. Une seconde structure dans laquelle sont saisis 2500 pieds d'herbe de cannabis pour un poids de 693 kg.

Au total, ce sont plus de 1100 kg d'herbe de cannabis qui ont été saisis dans cette affaire. Une quantité qui représente à la revente "un montant estimé entre 10 et 15 millions d'euros", détaille le parquet. Les deux "ouvriers agricoles" albanais ont été condamnés à sept et dix mois de prison ferme avec incarcération immédiate et interdiction d'entrée sur le territoire français pendant cinq ans. Les quatre principaux suspects, eux, ont été déférés en comparution immédiate et placés en détention provisoire, jusqu'à leur jugement qui "interviendra le 9 août", précise Eric Vaillant.