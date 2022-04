Trafic de drogue : la maire PS de Canteleu, Mélanie Boulanger, mise en examen pour complicité

Les indices sont graves et concordants aux yeux de la justice. La maire de la commune de Canteleu, près de Rouen (Seine-Maritime) a été mise en examen pour complicité de trafic de stupéfiants, le 22 avril dernier. Figure du PS rouennais et tête de liste PS-EELV aux régionales de 2021, la maire de Canteleu, Mélanie Boulanger continue de clamer son innocence.

"La maire et son adjoint ont été mis en examen des chefs de complicité, transport, acquisition, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants", respectivement les 22 et 21 avril, a précisé la vice-procureure de Bobigny Anne-Laure Mestrallet. Ces derniers ont été " placés sous contrôle judiciaire". Des informations venant confirmer celles du quotidien Paris-Normandie.

Le 8 octobre dernier, les deux mis en cause avaient été placés en garde à vue, lors d'un coup de filet anti-stupéfiants, puis remis en liberté le lendemain. Interrogé ce lundi 25 avril, Me Arnaud de Saint Rémy, l'avocat de l'élue a réaffirmé l'innocence de sa cliente. Celui-ci n'a pas semblé courroucé par cette mise en cause. "Si on veut avoir une plénitude de droits pour agir (...), il faut être mis en examen", a-t-il expliqué.