Marseille : deux morts et trois blessés dans une attaque à la kalachnikov sur le parking d'un fast-food

Samedi soir, aux alentours de 23 heures, des tirs de kalachnikov ont retenti à Marseille, sur le parking d'un fast-food. Des tirs à l'issue desquels une femme et un homme d'une vingtaine d'années ont été tués. Dans le même temps, trois autres personnes ont été blessées, présentes dans le même véhicule pris pour cible.

"Les cinq personnes étaient dans leur voiture sur le parking du McDonald's quand un véhicule est arrivé à leur hauteur et les a rafalés au kalachnikov, le conducteur et la passagère à l'avant sont décédés", a expliqué le procureur de Marseille Nicolas Bessone. Une attaque qui a également visé les trois passagers à l'arrière, deux hommes et une femme, qui ont été blessés (dont deux sérieusement). Les trois hommes qui ont été ciblés étaient connus "défavorablement de la justice pour trafic de stupéfiants et violences dans la région toulonnaise", a ajouté le magistrat. Les deux femmes, en revanche, ne présentaient aucun antécédent judiciaire.