Opération "place nette XXL" à Marseille : 149 personnes interpellées depuis lundi

L'opération anti-drogue "XXL" a débuté lundi dans les Bouches-du-Rhône. Au total, selon les informations de TF1-LC, 149 personnes ont été interpellées depuis le début de la semaine. Des centaines de milliers d'euros et des armes ont aussi été saisis.

Emmanuel Macron avait promis des résultats lors de sa visite surprise à Marseille et les chiffres sont là. Selon les informations transmises à LCI-TF1 par la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, entre le lancement de l'opération anti-drogue "place nette XXL", lundi 18 mars, et ce jeudi matin, 149 personnes soupçonnées d'être en lien avec le trafic de stupéfiants ont été interpellées. La même source précise que 102 gardes à vue sont en cours. Par ailleurs, 23,4 kilos de cannabis, 944 grammes de cocaïne, 404.605 euros, 13 véhicules, 5 armes, 19,2 kilos de tabac et 50 cartouches de cigarettes ont été saisis.

"Le but, c'est d'essayer de détruire les réseaux et les trafiquants et que les quelques-uns qui vous rendent la vie impossible s'en aillent", avait expliqué Emmanuel Macron aux habitants lors d'une visite surprise, deux semaines après le cri d'alarme de magistrats marseillais qui avaient demandé un "plan Marshall" pour sauver la deuxième ville de France du narcobanditisme.

La préfecture indique également que 16 personnes ont été placées en Centre de rétention administrative (CRA) et que

34 établissements ont été contrôlés avec 38 infractions relevées. Ces contrôles ont donné lieu à 7 fermetures et 587 verbalisations dont 51 amendes forfaitaires délictuelles pour stupéfiants. Elle indique aussi que 35 véhicules épaves ont été enlevés, 110 m3 d'encombrants retirés et 550 m2 de tags effacés.