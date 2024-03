Opération "place nette XXL" à Marseille : 119 interpellations, le préfet de police promet d'agir "dans la durée"

Emmanuel Macron s'est rendu à Marseille mardi en visite surprise. Le chef de l'État a lancé une "opération sans précédent" nommée "Place nette XXL" et destinée à "porter un coup d’arrêt aux trafics de drogues". Ce mercredi, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a livré de nouveaux chiffres sur les interpellations que cette opération a permises.

Elle fait partie des villes françaises dans lesquelles les stupéfiants constituent un véritable fléau. Pour "porter un coup d’arrêt aux trafics de drogues, assurer l’ordre républicain, faire place nette", Emmanuel Macron a annoncé mardi, à l'occasion d'une visite surprise à Marseille, le lancement d'une "opération sans précédent". Nommée "Place nette XXL", celle-ci, débutée la veille, va mobiliser de très importants effectifs de police pendant plusieurs semaines, selon le chef de l'État.

Quelques heures après la venue du président de la République dans la deuxième ville de France, la présence des forces de l'ordre en nombre était, selon Pierre-Édouard Colliex, préfet de police des Bouches-du-Rhône, particulièrement visible sur les terrains sensibles, ce, jusque très tard dans la nuit. Cette présence a permis de procéder à de nombreuses interpellations en l'espace de quelques heures.

Saisies et interpellations

Ainsi, selon les chiffres donnés en début de matinée ce mercredi matin par Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, chez nos confrères de BFM, l’opération "place nette"a permis "98 interpellations" et le placement en garde à vue de 71 personnes. Selon le Garde des Sceaux, "63" étaient toujours sous ce régime ce mercredi matin. Par ailleurs, quatre armes ont été saisies ainsi que 8,7 kilos de cannabis, 339 grammes de cocaïne et 385 610 euros ont été saisis lors de cette opération d’envergure.

Moins de deux heures après ces annonces, Pierre-Édouard Colliex, préfet de police des Bouches-du-Rhône, révélait, sur la même chaîne, un bilan encore plus important avec "119 interpellations", "22 kilos de cannabis saisis" et "1 kilo de cocaïne", "13 véhicules dont certains véhicules de luxe et quatre armes saisies". "Toutes ces saisies sont forcément des coups portés aux trafiquants" a-t-il assuré.

Contacté par TF1info, ce mercredi, le parquet de Marseille n'a pas confirmé ces chiffres."Aucune conférence de presse ou communiqué n’est prévu(e) pour l’instant" a indiqué le secrétariat du procureur en début de matinée.

"Travail dans la durée"

Pour le préfet de police, c'est certain : lutter contre la drogue, "c'est un travail dans la durée". "Chaque jour, nous allons continuer à saisir et à interpeller les délinquants et les criminels" a-t-il commenté pour répondre aux critiques de certains, notamment de Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée qui, sur France Inter ce matin, a critiqué un "énième coup de com" de la part d'Emmanuel Macron après cette opération.