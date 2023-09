Ces "narchomicides" qui tuent trafiquants... et de nombreuses victimes collatérales

"On en a vu des choses ici, mais là, vraiment, ce qu'il se passe depuis quelques mois est inédit et catastrophique. Et ça va crescendo". L'inquiétude est palpable dans les propos d'une source policière contactée par TF1Info. "Marseille n'a jamais eu bonne réputation côté armes et trafics de stup', mais là, la situation est bouillante. On a l'impression de voir les États-Unis se rapprocher, d'être en Amérique. Il n'y a plus aucune limite. Ça deale, ça tire, et ça tue à tout-va", ajoute cette même personne.

Un commentaire exprimé deux jours après qu'une jeune femme a été grièvement blessée ans son appartement de la cité phocéenne. La victime, âgée de 24 ans, "vivait sa vie tranquillement", avec sa mère, avant d'être touchée à la tête par une rafale de kalachnikov dans leur appartement, au 3ᵉ étage d'un immeuble d'une cité du 10ᵉ arrondissement, a précisé lundi la procureure de la République, Dominique Laurens. Sur place, 23 étuis de calibre 7.62 et une douille de 9 millimètres ont été retrouvés sur place.

Ce mardi matin, quelques heures après qu'un homme âgé de 55 ans a été tué par balles dans le 16ᵉ arrondissement, la magistrate a annoncé le décès de la jeune femme dans la nuit. À la fin du mois d'août, à l'occasion d'une autre affaire, ces faits de "narchomicide", contraction de "narcobanditisme" et "homicide". Et le triste phénomène connaît effectivement en 2023 une hausse exponentielle...