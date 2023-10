Trafic de drogue à Montpellier : une jeune femme blessée par des éclats d'une balle perdue dans sa salle de bain

La victime, dont le pronostic vital n'est pas engagé, a été prise en charge par les pompiers, qui l'ont conduite au Centre hospitalier universitaire (CHU), où elle a reçu des soins. Le tireur est remonté à bord du véhicule, où se trouvaient deux autres personnes, et celui-ci a "immédiatement quitté les lieux", a ajouté le procureur-adjoint. L'enquête a été confiée à la sûreté départementale de Montpellier.

Cet incident s'inscrit dans un contexte de vives tensions dans plusieurs villes du sud-est de la France, dont Marseille, Avignon et Nîmes. L'arc entre l'Espagne et l'Italie est globalement touché depuis plusieurs années par des assassinats liés au trafic de drogue et au contrôle des points de vente. Début septembre, une jeune femme de 24 ans était décédée à Marseille après avoir été touchée chez elle par une rafale de kalachnikov tirée à l'aveugle qui l'avait atteinte à la tête, dans un quartier du sud-est de la ville classé prioritaire et connu pour héberger un point de deal.