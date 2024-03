Trafics à la prison de Réau : six surveillants mis en examen, dont deux écroués

Six surveillants de la prison de Réau (Seine-et-Marne) soupçonnés de trafics en tous genres ont été interpellés mardi. Ces trois hommes et trois femmes ont été mis en examen pour ces faits. Deux d'entre eux ont été écroués.

Contre rémunération, ils ont fait passer clandestinement résine de cannabis, téléphones portables et chargeurs, alcool et bouteilles de parfum. Les investigations ont aussi permis de retrouver plusieurs milliers d'euros en espèce au domicile de certains d'entre eux.

Jeudi, six surveillants de la prison de Réau (Seine-et-Marne) ont été mis en examen, dont deux ont été écroués, pour avoir participé à divers trafics, notamment de stupéfiants, dans l'établissement, a annoncé vendredi 15 mars dans un communiqué le procureur de Melun, Jean-Michel Bourlès.

Un trafic qui aurait débuté en octobre 2022

Les six suspects avaient été interpellés et placés en garde à vue lundi pour avoir "participé à l'introduction en détention d'objets ou substances interdites", selon le parquet. En plus des deux écroués, trois autres ont été incarcérés dans l'attente d'un débat contradictoire, qui aura lieu lundi 18 et mardi 19 mars. Le sixième a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer son activité professionnelle.

Selon une source proche du dossier, les six agents de l'administration pénitentiaire, non gradés, sont âgés de 28 à 40 ans. Leurs trafics auraient commencé en octobre 2022.

L'enquête, confiée au commissariat de Melun-Val de Seine, avait débuté après un signalement des services pénitentiaires. Une information judiciaire a été ouverte jeudi pour trafic de stupéfiants, remise illicite d'objets en détention, blanchiment et corruption et association de malfaiteurs. L'enquête se poursuit désormais sous la direction d'un juge d'instruction.