À la faveur d'un pneu crevé, il vole un sac contenant 14 kilos d'or et s'enfuit

C'est une rocambolesque histoire qui a débuté le 11 juillet dernier, en plein cœur de Paris. Lors de la tournée d'un camion blindé de la société Temis, expert en transport de biens de valeur, deux employés garent leur fourgon rue Vivienne, dans le 2e arrondissement, devant un magasin d'achat et de vente d'or.

À 10h30, un employé charge un sac contenant 14 kg d'or, d'une valeur de 589.000€. Le convoyeur pose le sac dans le sas sécurisé de la camionnette. Dans le même temps, l'autre employé, resté derrière le volant, voit son attention détournée par une femme et un jeune enfant. Celle-ci précise au conducteur que l'un des pneus de la fourgonnette est presque à plat.

L'homme descend et change immédiatement le pneu crevé situé à l'opposé du sas. Ainsi, il n'a aucun contact visuel avec son collègue et la porte du sas. La réparation est réalisée en quelques minutes et les deux collègues continuent leur tournée.

De retour au dépôt, comme le veut la procédure, ils se lancent ensemble dans l'inventaire des sacs. C'est à ce moment que les employés constatent que le sac d'or, facilement reconnaissable car siglé "Gold team", chargé rue Vivienne, manque à l'appel...