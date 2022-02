Trappes : l'enquête pour "menaces" à l'encontre d'un professeur de philo classée sans suite

Suite à ces propos, une enquête pour "menaces sur personne chargée de mission de service public" avait été ouverte en janvier 2021 par le parquet de Versailles. "On nous a signalé des inquiétudes vis-à-vis du professeur à l'encontre duquel des menaces auraient été proférées", avait alors indiqué le parquet. C'est cette enquête qui a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée, près d'un an plus tard, fin décembre 2021, a précisé le ministère public à l'AFP.

À l'époque, la lettre de Didier Lemaire avait fait parler, survenant un mois après l'assassinat de l'enseignant Samuel Party par un jeune Tchétchène qui lui reprochait d'avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. Invité sur les plateaux, le professeur avait affirmé être visé par des "propos haineux" et par des "attaques", dans sa ville de Trappes, dans les Yvelines.