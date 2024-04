Paris : une avocate enceinte de huit mois et demi fait un malaise en pleine audience au tribunal

Jeudi, une avocate enceinte de huit mois et demi a fait un malaise en pleine audience à Paris. Elle avait initialement demandé le renvoi du procès, qui avait été rejeté par les magistrats. La situation a provoqué un petit scandale au sein du tribunal.

Une audience qui tourne au fiasco. Jeudi 4 avril, au tribunal de Paris, l'avocate d'un prévenu jugé pour "vol à la fausse qualité" a été victime d'un malaise en pleine audience. Enceinte de huit mois et demi, elle avait pourtant réclamé un renvoi du procès à une date ultérieure, compte tenu de son état de santé. Une demande rejetée par la Cour, qui met en avant des délais à respecter liés au placement sous bracelet électronique du prévenu.

L'autre avocat défendant ce dernier, devait, lui, plaider dans la même journée devant les tribunaux de Créteil (Val-de-Marne) et de Nanterre (Hauts-de-Seine), en plus de celui de Paris. Impossible, donc, d'assurer la défense de son client. L'avocate enceinte, qui a suivi le dossier depuis le début, s'est donc finalement rendue au tribunal, puis a perdu les eaux en pleine séance. Évacuée vers l'hôpital, elle n'a finalement pas accouché et son état de santé n'inspirait pas d'inquiétude.

Tensions entre magistrats et avocats

Malgré tout, l'incident, rapporté par Le Nouvel Obs, a suscité l'émoi au sein de l'institution judiciaire. "En quarante ans de carrière, je n’ai jamais vu cela, a réagi auprès de l'hebdomadaire l'avocat des parties civiles, Mᵉ Philippe Grundler. Nous sommes dans une situation de tension entre avocats et magistrats qui est catastrophique. On ne peut pas continuer comme ça. On doit y réfléchir. Si on ne cherche pas des équilibres, on joue avec le feu." Le lendemain, magistrats et avocats se sont réunis pour le second jour du procès, dans un climat tendu.

La présidente du tribunal s'explique, indiquant que la Cour avait été "surprise" de la présence de l'avocate, alors en arrêt maladie. Selon elle, le second avocat avait indiqué qu'il pourrait assurer la défense de son client. "J’avais fait une demande de renvoi, contredit-il. Elle [sa collègue] et moi sommes dans ce dossier depuis un an, on ne se lâche pas." Après un long échange et plus d'une heure de délibéré, les magistrats ont finalement décidé de renvoyer le procès au mois de décembre, devant une autre chambre.

Pour beaucoup d'avocats présents lors de l'audience, cet incident illustre les "conditions inadmissibles" dans lesquelles "se rend la justice", selon les mots de la vice-bâtonnière du tribunal, Vanessa Bousardo. "Oui, un renvoi, c’est une perte de temps d’audience, mais la circonstance de la grossesse n’est pas n’importe quelle circonstance", a-t-elle tenu à rappeler. Lors de l'annonce de la décision, la présidente a pour sa part continué de regretter un "malentendu" ayant conduit à une telle situation.