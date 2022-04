Triple homicide à Amiens : le conjoint d'une des victimes placé en garde à vue

Il est suspecté d'un triple homicide. Un homme de 48 ans soupçonné d'avoir tué sa compagne, son fils et sa belle-sœur, retrouvés sans vie, mi-avril, à Amiens, dans la Somme, a été placé en garde à vue, mercredi 27 avril. Son état de santé - il avait été hospitalisé la veille de la découverte à la suite d'un accident de la route - ne l'avait pas permis jusqu'alors, a indiqué à l'AFP le procureur de la République d'Amiens, Alexandre de Bosschère, confirmant une information du Courrier Picard.

Les corps des deux femmes et de l'enfant de 3 ans avaient été retrouvés inertes le 15 avril dernier dans un appartement que la sœur aînée, âgée de 26 ans, partageait avec son conjoint et leur garçon. Les secours étaient intervenus après le signalement d'un proche qui s'inquiétait de ne plus avoir de nouvelles depuis quelques jours. Sur place, les enquêteurs ont trouvé deux couteaux ensanglantés. Selon les premières investigations, les trois victimes "présentaient des traces d'asphyxie", les deux femmes portaient également des traces de coups et la plus jeune "une trace de coup de couteau, non létale, au niveau du cou".