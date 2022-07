Triple homicide d'Angers : les avocats de plusieurs victimes appellent au "respect des défunts"

Cette semaine, divers hommages seront rendus aux trois victimes âgées de 16, 18 et 20 ans. Sur Twitter, le SCO rugby Angers a posté un message pour Atama et Manolito. "Toute la famille du SCO Rugby Angers s’associe à la douleur des parents d’Atama et Manolito qui ont trouvé la mort cette nuit à Angers. Atama et Manolito étaient des enfants du club. Nous adressons nos sincères condoléances à leur famille et à toute la communauté Wallis", dont sont issues les victimes, a réagi le club.