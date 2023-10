Triple infanticide et suicide d’un gendarme à Vémars : "La commune est anéantie"

Plusieurs coups de feu tirés en plein milieu de l’après-midi et un bilan très lourd. Dimanche 29 octobre, la petite commune de Vémars (Val-d’Oise), qui compte moins de 2500 habitants, a été le théâtre d’un drame familial au cours duquel un gendarme âgé de 43 ans a tué ses trois filles nées en 2013, 2016 et 2018 avec son arme de service avant de se donner la mort. Les corps des quatre victimes ont été trouvés par deux collègues du militaire.

Moins de 24 heures après cette tragédie, le maire de Vémars, Frédéric Didier, n'a pas caché pas son émotion et celle de ses administrés. "La commune est anéantie. On a trois petites filles qui étaient scolarisées dans nos deux écoles, maternelle et élémentaire, qui ont disparu en plein milieu des vacances scolaires. Leur maman est par ailleurs élue au conseil d’école. Tous les enseignants, ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles, NDLR), et équipes du centre de loisirs les côtoyaient. La brigade de gendarmerie des transports aériens où était affecté le militaire est elle aussi bouleversée. Vous avez 70 familles de gendarmes qui vivent dans la résidence où a eu lieu ce triste événement… ", raconte-t-il à TF1info.