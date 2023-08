Trois écoles de police évacuées dans la nuit après avoir été la cible de menaces terroristes

"Les élèves ont été mis à l’abri et tous les bâtiments sont en train d’être fouillés", tandis que des démineurs ont été dépêchés sur place, a aussi précisé le Service d’information et de communication de la police nationale auprès d'Actu.fr. À l'école d'Oissel, "la sécurisation complète est en cours grâce au déminage", avec pour objectif la "réintégration (des élèves) d'ici à la fin du week-end au plus tard", a également indiqué une source policière au site d'information. Selon celui-ci, l'enquête semble privilégier pour l'heure la piste d'une fausse alerte. Du côté de Saint-Malo, des chiens renifleurs sont sur place depuis ce samedi matin, de quoi "sécuriser les lieux et lever les doutes", a expliqué la police au quotidien local Le Télégramme.