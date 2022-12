Kurdes tués à Paris : le suspect mis en examen et placé en détention provisoire

Au lendemain du triple meurtre rue d'Enghien, dans le Xe arrondissement de la capitale, devant un centre culturel Kurde, il avait reconnu une "haine des étrangers pathologique" lors de sa garde à vue. L'homme de 69 ans, soupçonné d'avoir tué trois Kurdes et blessé trois autres personnes vendredi à Paris, a été mis en examen et incarcéré, conformément aux réquisitions du Parquet, a indiqué ce lundi 26 décembre, une source judiciaire.

Le suspect, conducteur de train retraité de nationalité française, a été mis en examen par un juge d'instruction, lors d'une audience à huis clos, pour assassinat et tentative d'assassinat en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion, ainsi que pour acquisition et détention non autorisées d'arme de catégorie B et port d’arme de catégorie B prohibé, a précisé cette source.