Policiers agressés à la Guillotière à Lyon : un troisième suspect placé en détention

Le 26 juillet dernier, le premier des trois suspects, un homme de 26 ans, sans casier judiciaire et, lui aussi, en situation irrégulière, avait été mis en examen pour violences volontaires aggravées sur fonctionnaire de police et placé en détention provisoire. Il "n'a pas contesté les faits" et a "présenté ses excuses", avait alors dit à l'AFP Me Laurent Bohé, avocat des victimes. Lundi 1er août, le deuxième suspect, du même âge que le premier, avait été également poursuivi puis écroué.