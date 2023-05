Accident mortel à Villeneuve-d'Ascq : cannabis, alcool, vitesse excessive... Les derniers éléments révélés par la procureure

Quatre personnes de 24 et 25 années tuées et deux blessés graves âgés de 16 et 23 ans dans un dramatique accident. Voilà le terrible bilan de la collision survenue dimanche matin sur une route départementale de Villeneuve d'Ascq, dans le Nord. Trois gardiens de la paix du commissariat de Roubaix ont perdu la vie : Manon avait 24 ans, Paul et Steven, 25 ans. Le conducteur de l'Alfa Romeo qui a percuté de plein fouet la voiture des fonctionnaires, et qui était connu de la police, est, lui aussi, décédé. Il avait 24 ans et avait consommé de l'alcool et du cannabis.

Ce lundi 22 mai, quelques heures après que le ministre de l'Intérieur a annoncé la tenue d'un hommage nationale aux fonctionnaires, Carole Etienne, procureure de la République de Lille, a donné des précisions sur les circonstances dans lesquelles s'est déroulé cet événement tragique. La magistrate a également livré des éléments sur le profil du conducteur de l'Alfa Romeo impliqué.