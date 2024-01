Tuerie à Bastia : blessée par balle, une quatrième personne décède

Trois hommes et une femme ont été découverts, lundi soir, dans un appartement de Bastia, en Corse, dont trois étaient décédées. Dans un état critique, la quatrième victime a succombé à ses blessures mercredi. Deux personnes ont été placées en garde à vue pour tenter d'éclaircir les circonstances de ce drame.

Les circonstances du drame restent floues. Une quatrième personne est décédée à Bastia (Corse), mercredi 10 janvier, deux jours après une macabre découverte. Alertés dans la soirée de lundi, les services de police avaient été conduits dans un appartement où ils avaient découvert trois corps ainsi qu'une quatrième personne grièvement blessée, qui a succombé à ses blessures deux jours plus tard. "Âgées d'une quarantaine d'années, les quatre victimes étaient connues des autorités judiciaires et l'une d'entre elles pour des faits d'usage de produits stupéfiants", a indiqué Jean-Philippe Navarre, procureur de la République de Bastia, dans un communiqué publié mardi.

Selon les premiers éléments, les individus auraient été tués par arme à feu, a indiqué le magistrat qui a précisé que "deux personnes proches des victimes ont été successivement interpellées et placées en garde à vue", mardi après-midi. Leur audition doit se terminer ce mercredi soir, a confirmé le procureur, en spécifiant que les suites de la procédure n'étaient pas encore déterminées et qu'à ce stade une information judiciaire n'avait pas été ouverte.

"Le contexte des faits reste indéterminé et aucune hypothèse d'enquête n'est privilégiée", a également admis Jean-Philippe Navarre. Les faits se sont déroulés dans un quartier populaire du sud de Bastia, dans un appartement HLM situé en rez-de-chaussée d'un petit immeuble de trois étages. Pour les riverains interrogés par l'AFP, qui ont tous refusé de donner leur identité, l'appartement était souvent bruyant et la police était venue à plusieurs reprises pour faire cesser des tapages, sur fond de consommation de stupéfiants. Une enquête pour homicides volontaires a été ouverte et confiée à la police judiciaire de Bastia.