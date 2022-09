Tuerie de Chevaline : l'affaire officiellement transférée au pôle "cold case" de Nanterre

Énigme judiciaire, l'affaire Chevaline a déjà donné lieu à des milliers d'heures d'enquête et d'auditions, des tonnes de documents épluchés et quatre interpellations, sans pour autant livrer son mystère. En dix ans, magistrats et gendarmes se sont succédés et les effectifs assignés à l'enquête ont fondu, passant d'une centaine les premiers mois à trois temps plein en 2022. L'affaire n'a jamais été élucidée.

La section de recherche de Chambéry demeure en charge de la poursuite des investigations sous le contrôle désormais des juges d'instruction de Nanterre.