Tuerie de Chevaline : le profil psychologique du tueur dressé par une criminologue

Selon les informations du Parisien, ce profil a été réalisé en juillet 2020 par une experte britannique, "après lecture de centaines de milliers de procès-verbaux du dossier judiciaire, de multiples entretiens avec les enquêteurs français et anglais et un travail d’analyse de la littérature criminologique existante sur ' les tueries multiples'." Pour elle, "il s’agit vraisemblablement d’un homme à 99 %, âgé entre 30 et 40 ans" qui "a agi sur une motivation interne propre à lui, qui est entièrement indépendante des victimes de cette affaire."

Elle pense que cet individu est "au chômage ou dans un emploi non qualifié", qu'il vit "seul " ou dans "un cadre familial renfermé", que c'est "un ancien militaire" ou un "collectionneur, chasseur, pratiquant de tir en club ou un paramilitaire". En somme, quelqu'un qui sait manier les armes. La criminologue pense également qu'il projetait de "tuer plusieurs personnes sur le parking de la Combe d’Ire (le lieu où ont été tués les membres de la famille al-Hilli, ndlr) et avait prévu de s’enfuir". Selon elle, "il est peu probable que le parking ait été choisi au hasard. (…) Le scénario le plus plausible est que l’auteur n’avait aucun lien avec les victimes et qu’il ignorait leur arrivée sur le parking à ce moment-là".

Enfin, elle précise, comme le rapportent nos confrères, que l’auteur peut-être "quelqu’un du coin", possiblement victime de "paranoïa" et qu’il a pu être animé par "la haine pour une communauté ou une cible particulière".