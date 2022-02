Suspension levée pour un policier musulman soupçonné de radicalisation

Mais qui était-il ? Policier depuis 2004 et converti à l'islam, Hervé C., 41 ans, travaillait depuis juin 2019 au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT) à la police judiciaire de Paris.

Les soupçons à son encontre ont débuté après le drame du 3 octobre 2019. Un informaticien de la préfecture de police de Paris converti à l'islam avait tué quatre de ses collègues. Hervé C. s'était alors retrouvé parmi les agents de la PP ayant fait l'objet d'un signalement en interne, car susceptibles de présenter un risque de dangerosité en raison de leur radicalisation. En conséquence, l'homme s'était vu retirer son arme de service le 10 octobre, avant d'être suspendu par un arrêté du ministère de l'Intérieur le 28 octobre 2019, avant d'être réintégré le 28 février 2020, puis muté comme chef de groupe fraude fiscale.

Mais, selon le jugement du tribunal administratif de Paris, ces décisions étaient infondées. Si le rapport, établi le 7 octobre 2019 par le supérieur hiérarchique du capitaine, avait établi qu'Hervé C. avait "une conduite religieuse en accord avec sa personnalité et sa manière de servir, c'est-à-dire assez rigide et sans concessions, sans pour autant trahir un quelconque extrémisme ou une radicalisation", "la dynamique récemment observée étant plutôt inverse", a précisé le rapport, précisant qu'"aucun manquement professionnel" n'avait été relevé.