Tweet raciste contre Kylian Mbappé : six mois de prison requis contre un internaute

Un tweet et des insultes racistes qui pourraient coûter cher. Ce mercredi, six mois de prison ont été requis contre Karim C., étudiant de 19 ans, jugé pour injure raciste envers Kylian Mbappé, provocation à la haine raciale et usurpation d'identité, fait savoir l'AFP.

Le 28 juin 2021, au soir de l'élimination de l'équipe de France à l'Euro, marquée par le tir au but manqué par Kylian Mbappé, cet internaute a fait partie, sur les réseaux sociaux, de la vague d'attaques haineuses à l'encontre du numéro 10 des Bleus. La plateforme Pharos avait été alertée dans les jours suivants pour des messages visant plusieurs joueurs de l'équipe de France et une enquête avait été ouverte.

Parmi eux, le tweet de cet étudiant publié sous pseudonyme, via un compte créé quelques semaines plus tôt et reprenant les codes des comptes d'extrême droite. "Ce sale nègre mérite de se prendre une centaine de coups de fouet et de se faire revendre en Libye", était-il écrit. Kylian Mbappé avait déposé plainte.