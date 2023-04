Ukraine : revenus avec des armes de guerre, deux militants d'ultradroite condamnés

Interpellés samedi, condamnés lundi. Selon le parquet de Paris, deux militants d'ultradroite ont été condamnés, lundi 24 avril, à six mois de prison ferme pour "transport" et "détention d'armes" de guerre. Ils avaient été interpellés, 48 heures plus tôt, à leur retour d'Ukraine, selon les informations transmises par le parquet à l'AFP.

Les deux hommes ont été jugés lors d'une audience de comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), une sorte de plaider-coupable à la française. En tout, ils ont été condamnés à 15 mois de prison, dont neuf avec sursis. Outre les peines de prison, ils ont écopé d'une interdiction de détenir une arme soumise à autorisation pendant une durée de cinq ans.