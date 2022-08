Ultra-trail du Mont-Blanc : accident mortel dans l'une des courses de l'épreuve

"Le coureur impliqué dans l'accident est de nationalité brésilienne. Par respect pour sa famille, son anonymat sera préservé", indique également le comité de course. Le PTL est la première course qui ouvre la semaine de l'UTMB. Il s'agit d'une épreuve d'ultra-endurance de 300 kilomètres et 25.000 de dénivelé qui s'effectue en autonomie et par équipe de deux ou trois. Chaque participant est suivi en permanence par balise GPS et les coureurs ont jusqu'à dimanche pour terminer la course, dont le temps imparti maximum est de 152 heures et 30 minutes.

Seuls les participants sélectionnés, qui doivent présenter une certaine expérience dans le domaine du trail, peuvent participer à cette course. Malgré cet accident, l'épreuve a été maintenue et "chaque équipe peut décider de poursuivre l'aventure", détaille le comité d'organisation.