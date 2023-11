Ultradroite : quatre hommes mis en examen par un juge antiterroriste

Quatre hommes présentés comme acquis à l'idéologie d'ultradroite ont été mis en examen vendredi soir. De nombreuses armes ou munitions ont été saisies à leurs domiciles. Une partie de leurs propos est "extrêmement hostile à l'égard des immigrés, des juifs", selon une source proche du dossier.

Quatre hommes présentés comme acquis à l'idéologie d'ultradroite ont été mis en examen vendredi soir par un juge antiterroriste à Paris. Cette mise en examen fait suite à l'interpellation en début de semaine de dix personnes, âgées de 17 à 60 ans environ, notamment en Bretagne et dans le sud de la France, dans cette enquête ouverte par le parquet national antiterroriste (Pnat) et confiée à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Six ont été relâchés sans poursuite à ce stade, selon une source proche du dossier.

Selon cette source, la plupart des interpellés sont "passionnés d'armes" et "bercent dans un environnement idéologique qui va du survivalisme à l'extrême droite". Une partie de leurs propos est "extrêmement hostile à l'égard des immigrés, des juifs", dit-elle. Plus d'une centaine d'armes ou munitions ont été saisies à leurs domiciles, selon la même source.

"Pas de projet d'attentat caractérisé"

Parmi les mis en cause : le vendeur des armes, interpellé dans l'ouest de la France. Il est notamment soupçonné d'être le contact d'un jeune âgé d'une vingtaine d'années, originaire de Chambéry (Savoie) et déjà condamné, pour lui fournir des armes.

"Des armes et des éléments entrant dans la fabrication du TATP", un explosif, avaient été retrouvés au domicile de ce jeune, "acquis à l'idéologie de l'ultradroite", selon cette même source. Il n'avait "pas de projet d'attentat caractérisé", a-t-elle ajouté, mais avait "une haine des gauchistes, des juifs et des immigrés". Cheveux courts et noirs, vêtu d'un polo gris au liseré jaune et rouge, il a été placé vendredi soir en détention provisoire après avoir été mis en examen, a constaté une journaliste de l'AFP. La juge des libertés et de la détention lui a rappelé qu'il avait été condamné il y a quelques mois pour détention illégale d'armes.

"La confiance que la justice peut investir en vous est très faible", a-t-elle ajouté.

Parmi les interpellés figurent aussi trois militaires en activité, un ancien policier et un néonazi. Les mis en cause ont soutenu qu'ils se procuraient des armes "à des fins de protection, de défense", selon la source proche de l'enquête. L'un des militaires, né en 2002 et domicilié à Thouars (Deux-Sèvres), a lui aussi été mis en examen dans le dossier, tout comme l'ancien policier et un adolescent de 17 ans, selon des sources proches du dossier.

En juillet, le patron de la DGSI, Nicolas Lerner, avait alerté sur "la résurgence très préoccupante" des actions violentes de l'ultradroite. Dix projets d'attentat terroriste de l'ultradroite ont été déjoués depuis 2017, avait-il dit.