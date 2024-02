Un an et demi après le meurtre de Lola, son père décède brutalement à 49 ans

Johan Daviet est décédé brutalement le 23 février, selon l'avocate de la famille. Il était le père de la petite Lola, tuée et retrouvée dans une malle le 14 octobre 2022.

Johan Daviet, père de la petite Lola, est mort à 49 ans, annonce l'avocate de la famille au service police/justice de TF1, confirmant une information de La Voix du Nord. Ce samedi 24 février, un avis de décès a été partagé en ligne sur sa disparition "survenue le vendredi 23 février 2024 dans sa 50ᵉ année" à Fouquereuil, dans le Pas-de-Calais. Si le quotidien régional ne donne pas les causes de sa mort, il évoque le "décès brutal" de Johan Daviet.

Le 14 octobre 2022, le corps de Lola, 12 ans, était retrouvé dans une malle dans la cour d'un immeuble du 19ᵉ arrondissement de Paris. Une jeune femme de 24 ans a rapidement interpellé et mise en examen avant d'être incarcérée pour "meurtre de mineur de moins de 15 ans accompagné de viol", "tortures ou actes de barbarie", "viol sur mineur avec torture" et "actes de barbarie".

En octobre dernier, un an après la mort de sa fille, Johan Daviet confiait son malheur au micro de TF1, dans l'émission Sept à Huit, et sa grande difficulté à surmonter le deuil de sa fille. Par conséquent, Me Clotilde Lepetit demande la tranquillité de ses proches qui "traversent l'insoutenable depuis le début".